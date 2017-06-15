Эстония откроет в Люксембурге первое в мире виртуальное посольство

Правительство Эстонии на заседании в четверг одобрило соглашение с Люксембургом о создании виртуального посольства, в котором будут храниться копии важных государственных баз данных и регистров.

"Соглашение позволит открыть первое в мире виртуальное посольство, где государство будет хранить критически важные данные и услуги вне своей территории при условии, что данным и серверам в центре данных будет обеспечен иммунитет", - говорится в сообщении правительства.

Как отметила на пресс-конференции министр предпринимательства и инфотехнологии Урве Пало (Urve Palo), "виртуальное посольство предоставляет дополнительную гарантию безопасного хранения данных государства и поддержания работы жизненно важных инфосистем".

Главной целью виртуального посольства будет создание дигитальной преемственности государства: возможности в случае необходимости воспользоваться или восстановить данные с помощью хранящихся за рубежом версий.

По словам министра, "у виртуального посольства в юридическом плане будут те же права, что и у физического посольства Эстонии",

Виртуальное посольство Эстонии было решено создать в Люксембурге, потому что там имеются дата-центры высокой надежности, соответствующие стандартам НАТО.

Кроме того, критически важные данные необходимо хранить на достаточном географическом расстоянии от оригинальных серверов.

Правительство Люксембурга готово предоставить данным эстонского государства необходимые дипломатические привилегии и защиту.

Соглашение будет подписано премьер-министрами двух стран 20 июня в Люксембурге.