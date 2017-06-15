Эстония откроет в Люксембурге первое в мире виртуальное посольство

Правительство Эстонии на заседании в четверг одобрило соглашение с Люксембургом о создании виртуального посольства, в котором будут храниться копии важных государственных баз данных и регистров.
"Соглашение позволит открыть первое в мире виртуальное посольство, где государство будет хранить критически важные данные и услуги вне своей территории при условии, что данным и серверам в центре данных будет обеспечен иммунитет", - говорится в сообщении правительства.
Как отметила на пресс-конференции министр предпринимательства и инфотехнологии Урве Пало (Urve Palo), "виртуальное посольство предоставляет дополнительную гарантию безопасного хранения данных государства и поддержания работы жизненно важных инфосистем".
Главной целью виртуального посольства будет создание дигитальной преемственности государства: возможности в случае необходимости воспользоваться или восстановить данные с помощью хранящихся за рубежом версий.
По словам министра, "у виртуального посольства в юридическом плане будут те же права, что и у физического посольства Эстонии",
Виртуальное посольство Эстонии было решено создать в Люксембурге, потому что там имеются дата-центры высокой надежности, соответствующие стандартам НАТО.
Кроме того, критически важные данные необходимо хранить на достаточном географическом расстоянии от оригинальных серверов.
Правительство Люксембурга готово предоставить данным эстонского государства необходимые дипломатические привилегии и защиту.
Соглашение будет подписано премьер-министрами двух стран 20 июня в Люксембурге.
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