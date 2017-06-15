Назарбаев подписал закон о дополнительных требованиях к кандидату в президенты Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан", сообщила пресс-служба главы государства.
Закон направлен на приведение действующих конституционных законов в соответствие с поправками, внесенными в Конституцию, говорится в сообщении пресс-службы. В частности, законом внесены дополнительные требования, предъявляемые к кандидату в президенты: наличие опыта работы на государственной службе или на выборных государственных должностях не менее 5 лет; подтверждение отсутствия заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей.
Поправки внесены в конституционный закон "О Президенте", согласно которым президент по представлению премьер-министра, внесенному после консультаций с мажилисом парламента, назначает на должности членов правительства. Вместе с тем, в случае обращения депутатов парламента об освобождении от должности члена правительства в установленном Конституцией порядке президент освобождает его от должности.
Из конституционного закона "О Президенте" исключены следующие законодательные функции: издавать указы, имеющие силу закона; объявлять проект закона срочным; поручать правительству вносить законопроект в мажилис, отменять акты правительства.
Кроме того, конституционный закон "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" дополнен новой статьей 22-1, которая определяет порядок согласования с мажилисом кандидатур членов правительства.
Согласно поправкам, в конституционный закон "О Правительстве" внесены изменения по упразднению центральных исполнительных органов, не входящих в состав правительства. Также устанавливаются нормы, регламентирующие взаимоотношения правительства с президентом и парламентом. Правительство действует в пределах срока полномочий мажилиса и слагает свои полномочия перед вновь избранным мажилисом.
Законом также вносятся поправки в конституционный закон "О республиканском референдуме": не могут быть предметом референдума вопросы унитарности, территориальной целостности республики, формы ее правления и статус первого президента - Елбасы.
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