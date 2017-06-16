ЦИК Киргизии призывает кандидатов в президенты и их штабы в предвыборной кампании соблюдать закон и проявлять терпимость

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Киргизии призывает кандидатов в президенты, их избирательные штабы и сторонников во время предвыборной гонки соблюдать закон и проявлять уважение к соперникам, говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу.
"В целях проведения предстоящих выборов президента Киргизии ЦИК в соответствии с законодательством просит всех организаторов и участников выборов строго соблюдать нормы законодательства и во взаимодействии с другими участниками выборов, проявлять взаимное уважение и терпимость", - говорится в документе.
В комиссии также призвали "политические партии вести здоровую конкуренцию в ходе выборов, способствовать укреплению демократии, стабильности в государстве и донести до каждого избирателя информацию о своих кандидатах".
ЦИК отмечает, что руководители государственных органов и органов местного самоуправления обязаны оказать содействие территориальным и участковым избирательным комиссиям по вопросам уточнения списков избирателей, проведения информационно-разъяснительной работы по порядку участия и процедуре голосования граждан на выборах президента.
Также в обращении определены условия, сроки, процедуры, приведен перечень необходимых документов для регистрации кандидата на должность президента Киргизии.
"Кандидатам должны быть обеспечены равные условия для размещения печатных агитационных материалов. Проведение предвыборной агитации начинается после окончания сроков регистрации кандидатов, с 10 сентября, и завершается за 24 часа до начала голосования, т.е. 14 октября", - отмечено в обращении.
"В соответствии с принципами всеобщего избирательного права граждане Киргизии, достигшие 18 лет, вправе избирать и участвовать в голосовании на выборах президента. В день голосования имеют право голосовать только граждане, обладающие на день голосования активным избирательным правом и прошедшие биометрическую регистрацию", - сообщили в ЦИК Киргизии.
Выборы президента Киргизии назначены на 15 октября, второй раз они будут проводиться с использованием биометрической идентификации граждан и автоматизированной системы голосования и подсчета голосов. Выдвижение претендентов на пост главы государства официально началось в четверг.
Президент в Киргизии избирается на один шестилетний срок. Полномочия действующего главы государства Алмазбека Атамбаева истекают 1 декабря 2017 года.
О намерении баллотироваться заявили два бывших премьер-министра Темир Сариев и Омурбек Бабанов, который в настоящий момент возглавляет оппозиционную парламентскую фракцию "Республика - Ата-Журт".
Побороться за пост президента намерен также лидер оппозиционной парламентской фракции "Онугуу - Прогресс" Бакыт Торобаев. Политсовет пропрезидентской Социал-демократической партии (СДПК) заявил, что выдвигает на пост главы государства премьер-министра Сооронбая Жээнбекова.
Президент Алиев принял комиссара по расширению переговоров и политике европейского соседства ЕС
Военный потенциал Нахчывана будет укрепляться – глава Минобороны Азербайджана
Азербайджан проведет широкомасштабные оперативно-тактические учения Вооруженных сил с привлечением 23 тыс. военнослужащих
Азербайджанский Bank of Baku останется убыточным в ближайшие 12-18 месяцев - Moody`s
Азербайджанскому Xalq Bank потребуются дополнительные расходы на резервирование - Moody`s
Население Азербайджана в январе-мае увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 2%
Азеригаз в мае зарегистрировал более 6 тыс. новых абонентов среди населения
Граждане Азербайджана совершили в I квартале более 180 тыс. турпоездок в Россию
Президент Алиев принял участие в церемонии сороковин академика Рафигы Алиевой
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство автодороги в Биласуварском районе
Президент Алиев выделил 2,5 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе
Президент Азербайджана выделил 7,5 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Лянкяране
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
В РИКЦ в Баку прошла творческая встреча с писателем-фантастом Александром Хакимовым
Реформы в системе медицинского страхования обсуждены в рамках бизнес-форума Caspian European Club и Caspian American Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»