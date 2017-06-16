ЦИК Киргизии призывает кандидатов в президенты и их штабы в предвыборной кампании соблюдать закон и проявлять терпимость

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Киргизии призывает кандидатов в президенты, их избирательные штабы и сторонников во время предвыборной гонки соблюдать закон и проявлять уважение к соперникам, говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу.

"В целях проведения предстоящих выборов президента Киргизии ЦИК в соответствии с законодательством просит всех организаторов и участников выборов строго соблюдать нормы законодательства и во взаимодействии с другими участниками выборов, проявлять взаимное уважение и терпимость", - говорится в документе.

В комиссии также призвали "политические партии вести здоровую конкуренцию в ходе выборов, способствовать укреплению демократии, стабильности в государстве и донести до каждого избирателя информацию о своих кандидатах".

ЦИК отмечает, что руководители государственных органов и органов местного самоуправления обязаны оказать содействие территориальным и участковым избирательным комиссиям по вопросам уточнения списков избирателей, проведения информационно-разъяснительной работы по порядку участия и процедуре голосования граждан на выборах президента.

Также в обращении определены условия, сроки, процедуры, приведен перечень необходимых документов для регистрации кандидата на должность президента Киргизии.

"Кандидатам должны быть обеспечены равные условия для размещения печатных агитационных материалов. Проведение предвыборной агитации начинается после окончания сроков регистрации кандидатов, с 10 сентября, и завершается за 24 часа до начала голосования, т.е. 14 октября", - отмечено в обращении.

"В соответствии с принципами всеобщего избирательного права граждане Киргизии, достигшие 18 лет, вправе избирать и участвовать в голосовании на выборах президента. В день голосования имеют право голосовать только граждане, обладающие на день голосования активным избирательным правом и прошедшие биометрическую регистрацию", - сообщили в ЦИК Киргизии.

Выборы президента Киргизии назначены на 15 октября, второй раз они будут проводиться с использованием биометрической идентификации граждан и автоматизированной системы голосования и подсчета голосов. Выдвижение претендентов на пост главы государства официально началось в четверг.

Президент в Киргизии избирается на один шестилетний срок. Полномочия действующего главы государства Алмазбека Атамбаева истекают 1 декабря 2017 года.

О намерении баллотироваться заявили два бывших премьер-министра Темир Сариев и Омурбек Бабанов, который в настоящий момент возглавляет оппозиционную парламентскую фракцию "Республика - Ата-Журт".

Побороться за пост президента намерен также лидер оппозиционной парламентской фракции "Онугуу - Прогресс" Бакыт Торобаев. Политсовет пропрезидентской Социал-демократической партии (СДПК) заявил, что выдвигает на пост главы государства премьер-министра Сооронбая Жээнбекова.