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Карабахский конфликт 16.06.2017 10:36

Азербайджан проведет широкомасштабные оперативно-тактические учения Вооруженных сил с привлечением 23 тыс. военнослужащих

Широкомасштабные оперативно-тактические учения Вооруженных сил Азербайджана пройдут 19-24 июня, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«Согласно утвержденному президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым плану, начиная с 19 июня пройдут широкомасштабные оперативно-тактические учения с целью проверки боевой готовности войск, организации управления силами и средствами, их взаимодействия в условиях приближенных к боевым», - говорится в сообщении.

В учениях примут участие около 23 тыс. военнослужащих и большое количество военной техники.

«В учениях будут задействованы до 23 тыс. военнослужащих личного состава, до 120 единиц танков и бронетехники, до 180 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц боевой авиации различного назначения, а также новые средства радиоэлектронной разведки и беспилотные летательные аппараты», - сообщает военное ведомство страны.

Р.Бабаев

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Тэги: ОБОРОНА, АРМИЯ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]