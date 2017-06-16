Азербайджан проведет широкомасштабные оперативно-тактические учения Вооруженных сил с привлечением 23 тыс. военнослужащих

Широкомасштабные оперативно-тактические учения Вооруженных сил Азербайджана пройдут 19-24 июня, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«Согласно утвержденному президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым плану, начиная с 19 июня пройдут широкомасштабные оперативно-тактические учения с целью проверки боевой готовности войск, организации управления силами и средствами, их взаимодействия в условиях приближенных к боевым», - говорится в сообщении.

В учениях примут участие около 23 тыс. военнослужащих и большое количество военной техники.

«В учениях будут задействованы до 23 тыс. военнослужащих личного состава, до 120 единиц танков и бронетехники, до 180 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц боевой авиации различного назначения, а также новые средства радиоэлектронной разведки и беспилотные летательные аппараты», - сообщает военное ведомство страны.

Р.Бабаев