SOCAR в январе-мае сократила добычу газа на 7%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-мае 2017 года добыла 2 млрд 465,6 млн кубометров газа, что на 7% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в SOCAR.

При этом в мае компанией добыто 508,1 млн кубометров газа.

В целом, по Азербайджану в январе-мае 2017 года добыча составила 11 млрд 724,9 млн кубометров газа (спад на 6% - ИФ-Аз), в том числе в мае - 2 млрд 462,7 млн кубометров газа.

SOCAR в 2016 году добыла 6 млрд 266,7 млн кубометров газа.

Н.Аббасова