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ТЭК 16.06.2017 16:20

SOCAR в январе-мае сократила добычу газа на 7%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-мае 2017 года добыла 2 млрд 465,6 млн кубометров газа, что на 7% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в SOCAR.

При этом в мае компанией добыто 508,1 млн кубометров газа.

В целом, по Азербайджану в январе-мае 2017 года добыча составила 11 млрд 724,9 млн кубометров газа (спад на 6% - ИФ-Аз), в том числе в мае - 2 млрд 462,7 млн кубометров газа.

SOCAR в 2016 году добыла 6 млрд 266,7 млн кубометров газа.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: SOCAR, ГАЗ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]