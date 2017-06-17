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СНГ 17.06.2017 18:29

Планы по открытию турецкого рынка для российских производителей молока и мяса к концу года сохраняются - Дворкович

Планы по открытию рынка Турции до конца 2017 года для российских производителей мяса и молока сохраняются, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Да, мы хотим этого, и наши партнеры обещали, что ускорят процесс",- сказал А. Дворкович.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, РЫНОК, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]