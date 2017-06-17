Планы по открытию турецкого рынка для российских производителей молока и мяса к концу года сохраняются - Дворкович

Планы по открытию рынка Турции до конца 2017 года для российских производителей мяса и молока сохраняются, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Да, мы хотим этого, и наши партнеры обещали, что ускорят процесс",- сказал А. Дворкович.