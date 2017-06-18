Взрыв прогремел в пригороде Каира, один полицейский погиб

Полицейский автомобиль подорвался в пригороде Каира на заложенной на обочине бомбе, один офицер полиции погиб, еще четверо получили ранения, говорится в сообщении МВД Египта, распространенном местной прессой.

Инцидент произошел рано утром в воскресенье в престижном квартале Маади, в котором проживает большое количество дипломатических работников и иностранцев.

Ответственность за этот инцидент пока никто на себя не взял.