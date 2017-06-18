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Дальнее зарубежье 18.06.2017 14:20

Взрыв прогремел в пригороде Каира, один полицейский погиб

Полицейский автомобиль подорвался в пригороде Каира на заложенной на обочине бомбе, один офицер полиции погиб, еще четверо получили ранения, говорится в сообщении МВД Египта, распространенном местной прессой.

Инцидент произошел рано утром в воскресенье в престижном квартале Маади, в котором проживает большое количество дипломатических работников и иностранцев.

Ответственность за этот инцидент пока никто на себя не взял.

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Тэги: ЕГИПЕТ, КАИР, ВЗРЫВ, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]