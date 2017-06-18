Более 20 человек задержаны после отравления нескольких сотен турецких солдат

В турецкой провинции Маниса в воскресенье задержали 21 сотрудника снабженческой компании, поставившей некачественное продовольствие в одну из местных казарм, из-за чего 731 солдат получил пищевое отравление, сообщает турецкая пресса.

По данным СМИ, солдаты с болями в желудке и головокружением были доставлены в больницу после обеда.

Больных солдат посетил министр обороны Фикри Ышык. По его словам, "жизням солдат ничего не угрожает, в отделение интенсивной терапии никто из них не попал".