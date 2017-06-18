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Регион 18.06.2017 18:30

Более 20 человек задержаны после отравления нескольких сотен турецких солдат

В турецкой провинции Маниса в воскресенье задержали 21 сотрудника снабженческой компании, поставившей некачественное продовольствие в одну из местных казарм, из-за чего 731 солдат получил пищевое отравление, сообщает турецкая пресса.

По данным СМИ, солдаты с болями в желудке и головокружением были доставлены в больницу после обеда.

Больных солдат посетил министр обороны Фикри Ышык. По его словам, "жизням солдат ничего не угрожает, в отделение интенсивной терапии никто из них не попал".

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Тэги: ТУРЦИЯ, СОЛДАТЫ, ОТРАВЛЕНИЕ, ЗАДЕРЖАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]