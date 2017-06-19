Спикер парламента Грузии планирует встречу с патриархом по вопросу конституционной монархии

Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что состоится встреча с католикосом-патриархом Илией II на тему, связанную с восстановлением в стране конституционной монархии.

"У нас обязательно будет встреча с патриархом", - заявил И.Кобахидзе журналистам в понедельник, комментируя предложение Илии II о введении в стране конституционной монархии, "которая приносит спокойствие".

По словам спикера парламента, то, что сказал предстоятель грузинской церкви, "является истиной - речь идет о том, что конституционная монархия приносит спокойствие в политической и общественной жизни".

"Мы должны учесть все факторы, в том числе нашу (Грузии - ИФ) специфику, местную специфику. В связи с этим будем иметь разговор, и после этого можно будет делать комментарии", - отметил И.Кобахидзе.

На вопрос, поднималась ли тема восстановления конституционной монархии в какой-либо форме в формате государственной конституционной комиссии, председатель парламента ответил, что с "инициативой монархии никто не выступал".

Как сообщалось, Илия II во время воскресного молебна заявил, что, с божьей милостью, Грузией управлял царь. "Сегодня часты в мире случаи, когда царь называется монархом, царь царствует, но не управляет. Это называется конституционной монархией и приносит спокойствие стране", - сказал предстоятель.

При этом он отметил, что, естественно, сегодня и завтра это не произойдет. "Но мы должны проанализировать прошлое, сегодняшний день и будущее", - заявил Илия II.