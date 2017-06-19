В Баку считают несправедливой резолюцию Европарламента по делу журналиста Мухтарлы

Помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов считает несправедливой резолюцию, принятую 15 июня Европейским парламентом по делу журналиста Афгана Мухтарлы.

«В принятой Европарламентом резолюции имеет место несправедливое отношение. Первый вице-спикер Милли Меджлиса Зияфет Аскеров высказался по ней, поэтому не считаем, что есть необходимость в дополнительных комментариях», - заявил А.Гасанов, слова которого передают местные СМИ.

Он подчеркнул, что Азербайджан строит свою политику, опираясь на интересы азербайджанского народа.

«Для нас основополагающим является мнение азербайджанского народа, общественности. Конечно, международные организации могут выражать мнение к тому или иному вопросу. Это их права, их позиция», - сказал помощник президента.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении журналиста Афгана Мухтарлы в связи с незаконным пересечением государственной границы и контрабанде. "Гражданин Азербайджана А.Мухтарлы был задержан сотрудниками Госпогранслужбы 29 мая в 22:40 на территории Балакянского района после перехода охраняемой азербайджано-грузинской государственной границы без документов, определяющих личность. Он был задержан при попытке бегства", - говорилось в совместном заявлении Генпрокуратуры и Госпогранслужбы Азербайджана.

Отмечалось, что А.Мухтарлы при задержании оказал сопротивление азербайджанским пограничникам.

"При личном осмотре А.Мухтарлы, проведенном сотрудниками ГПС, были обнаружены и изъяты 10 тыс. евро наличными и пластиковая карта "Bank of Georgia ekspress", - говорилось в заявлении.

Сабаильским районным судом Баку в отношении А.Мухтарлы 31 мая возбуждено уголовное дело по статье 318.1 (Незаконное пересечение госграницы Азербайджана), 206.1 (контрабанда) и 315.2 (оказание сопротивления представителю власти) УК Азербайджана.

А.Мухтарлы с 2014 года проживал в Грузии, скрываясь от уголовного преследования в Азербайджане.

Р.Бабаев