Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7023 EUR   1.9055 RUR   0.0296 GBR   2.1743 TRY   0.4867

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 27° Завтра 19° 27° 21 Июн 19° 26° 22 Июн 18° 26°

Внешняя политика 19.06.2017 13:43

В Баку считают несправедливой резолюцию Европарламента по делу журналиста Мухтарлы

Помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов считает несправедливой резолюцию, принятую 15 июня Европейским парламентом по делу журналиста Афгана Мухтарлы.

«В принятой Европарламентом резолюции имеет место несправедливое отношение. Первый вице-спикер Милли Меджлиса Зияфет Аскеров высказался по ней, поэтому не считаем, что есть необходимость в дополнительных комментариях», - заявил А.Гасанов, слова которого передают местные СМИ.

Он подчеркнул, что Азербайджан строит свою политику, опираясь на интересы азербайджанского народа.

«Для нас основополагающим является мнение азербайджанского народа, общественности. Конечно, международные организации могут выражать мнение к тому или иному вопросу. Это их права, их позиция», - сказал помощник президента.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении журналиста Афгана Мухтарлы в связи с незаконным пересечением государственной границы и контрабанде. "Гражданин Азербайджана А.Мухтарлы был задержан сотрудниками Госпогранслужбы 29 мая в 22:40 на территории Балакянского района после перехода охраняемой азербайджано-грузинской государственной границы без документов, определяющих личность. Он был задержан при попытке бегства", - говорилось в совместном заявлении Генпрокуратуры и Госпогранслужбы Азербайджана.

Отмечалось, что А.Мухтарлы при задержании оказал сопротивление азербайджанским пограничникам.

"При личном осмотре А.Мухтарлы, проведенном сотрудниками ГПС, были обнаружены и изъяты 10 тыс. евро наличными и пластиковая карта "Bank of Georgia ekspress", - говорилось в заявлении.

Сабаильским районным судом Баку в отношении А.Мухтарлы 31 мая возбуждено уголовное дело по статье 318.1 (Незаконное пересечение госграницы Азербайджана), 206.1 (контрабанда) и 315.2 (оказание сопротивления представителю власти) УК Азербайджана.

А.Мухтарлы с 2014 года проживал в Грузии, скрываясь от уголовного преследования в Азербайджане.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕВРОПАРЛАМЕНТ, РЕЗОЛЮЦИЯ, РЕАКЦИЯ


Похожие новости


Официальный Баку считает предвзятым резолюцию Европарламента по делу журналиста Мухтарлы – МИД Азербайджана Европарламент проголосовал за резолюцию об усилении централизации ЕС и общей европейской армии Европарламент проголосовал за предложение заморозить переговоры о вступлении Турции в ЕС Европарламент нанес серьезный удар по отношениям между Азербайджаном и ЕС, заявляют в Баку Резолюция Европарламента в отношении Азербайджана является политической провокацией – президент Алиев Азербайджан начинает процедуру по приостановлению своего членства в Парламентской ассамблеи «Евронест»

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]