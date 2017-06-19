В Баку не исключают силовой вариант решения карабахского конфликта, если усилия посредников окажутся безрезультатными

Война в Нагорном Карабахе будет неизбежной, если сопредседатели Минской группы (МГ) ОБСЕ не определят общие позиции сторон по урегулированию конфликта, считает помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам, завотделом Али Гасанов.

«Считаем, что проводимые в любом формате встречи служат сближению позиций и она рано или поздно будет найдена. В противном случае, война, освобождение Нагорного Карабаха и других оккупированных азербайджанских территорий армией Азербайджана, неизбежно», - сказал А.Гасанов журналистам.

Сопредседатели МГ ОБСЕ в понедельник находятся с визитом в Баку.

А.Гасанов считает, что визит посредников в регионе позволяет изучить текущую ситуацию, позицию сторон и сближению позиций для урегулирования конфликтов.

По его словам, в Баку понимают и отличающиеся позиции стран-сопредседателей МГ ОБСЕ и ряда международных организаций, но основным принципом в вопросе урегулирования является нерушимый принцип международного права - территориальная целостность, от которого Азербайджан не намерен отказаться. «Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что мы не уступим и пяди своей территории кому-либо. Но наряду с этим, мы готовы к достижению конструктивного мира в регионе»,- заявил он.

А.Гасанов отметил, что позиция Азербайджана в вопросе карабахского конфликта предельно ясна, и она была доведена до внимания сопредседателей МГ ОБСЕ, Совбеза ООН, ОБСЕ, Совета Европы и всего мирового сообщества.

«Эта позиция заключается в восстановлении территориальной целостности, возвращении вынужденных переселенцев к своему крову и исполнении норм международного права в урегулировании конфликта»,- подчеркнул он.

Ф.Исазаде