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СНГ 19.06.2017 16:37

Столкновение поездов произошло в Москве на Курском вокзале

Поезд столкнулся с электричкой в районе Курского вокзала, по предварительной информации пострадавших нет, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе транспортного управления МВД по Центральному федеральному округу.

"Поезд "Стриж" заходил на Курский вокзал, а электропоезд "Нахабино-Щербинка" выходил с вокзала. На малом ходу они столкнулись", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, "по предварительным данным, пострадавших нет".

Ранее в понедельник осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что вагон электрички сошел с рельсов в районе Курского вокзала в Москве. "По предварительной информации, по адресу Земляной Вал, 29 на первом пути один из вагонов электрички сошел с рельсов", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МЧС подтвердили, что в ведомство поступила заявка о "сходе с рельсов колесной пары" по указанному адресу.

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Тэги: МОСКВА, ПОЕЗДА, СТОЛКНОВЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]