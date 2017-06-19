Столкновение поездов произошло в Москве на Курском вокзале

Поезд столкнулся с электричкой в районе Курского вокзала, по предварительной информации пострадавших нет, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе транспортного управления МВД по Центральному федеральному округу.
"Поезд "Стриж" заходил на Курский вокзал, а электропоезд "Нахабино-Щербинка" выходил с вокзала. На малом ходу они столкнулись", - сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, "по предварительным данным, пострадавших нет".
Ранее в понедельник осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что вагон электрички сошел с рельсов в районе Курского вокзала в Москве. "По предварительной информации, по адресу Земляной Вал, 29 на первом пути один из вагонов электрички сошел с рельсов", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе столичного главка МЧС подтвердили, что в ведомство поступила заявка о "сходе с рельсов колесной пары" по указанному адресу.
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