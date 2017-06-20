Кредиторы начали голосование по плану реструктуризации обязательств МБА, процесс завершится 18 июля

Кредиторы приступили к голосованию по плану добровольной реструктуризации внешних обязательств Международного банка Азербайджана (МБА), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

«Кредиторы с 19 июня приступили к голосованию по плану, этот процесс завершится 18 июля. 18 июля также состоится встреча кредиторов», - отметили в банке.

Банк учел предложения, поступившие от зарубежных кредитов, и внес некоторые изменения в план реструктуризации, согласовав их с министерством финансов Азербайджана.

«Изменения затронули условия выплат по новым обязательствам, которые Азербайджан планирует эмитировать. Кредиторы также получат право выбора гособлигаций с различными условиями. Кроме того, преимущества получат не те кредиторы, которые обратились первыми (принцип живой очереди), а те, кто обратились в течение первых 11 рабочих дней», - указали в банке.

Право требования начисленных процентов по субординированным и другим обязательствам (за исключением сделок по торговому финансированию) будут иметь лишь те кредиторы, которые проголосуют за добровольный план реструктуризации.

«Проценты по таким обязательствам будут начисляться до 1 сентября 2017 года, хотя ранее предлагалось до 13 июля 2017 года. Начисление процентов по новым государственным облигациям, которые выпустит Азербайджана, начнется с 1 сентября», - подчеркнули в банке.

Как сообщалось ранее, МБА 11 мая 2017 года объявил о том, что приостанавливает выплаты по внешнему долгу и предложил инвесторам обменять часть своих долгов на суверенные облигации Азербайджана. Банк планирует реструктуризировать обязательства на сумму $3,34 млрд.

В результате реструктуризации долги банка в иностранной валюте, привлечённые у определённых финансовых институтов, будут переданы государству. При этом план реструктуризации будет осуществляться на основе договорённостей, достигнутых на общем собрании, с участием как минимум двух третей кредиторов.

МБА 23 мая в Лондоне на встрече с кредиторами предложил им три варианта реструктуризации обязательств. Согласно первому варианту, предложенному МБА, долг в $2,38 млрд с 20%-й скидкой обменивается на новые 12-летние суверенные облигации Азербайджана с купоном 5,125%. Согласно второму варианту, долг обменивается по номиналу на новые 15-летние суверенные облигации с купоном 3,5%. Согласно третьему варианту, долг обменивается по номиналу на новые 7-летние облигации МБА с купоном 3,5%.

МБА предложил кредиторам по торговому финансированию, которым банк должен $861,5 млн, обменять их на суверенные бумаги по номиналу. МБА предлагает 21% долга по торговому финансированию обменять на новые 3-месячные суверенные ноты с купоном 0,85%, 79% - на новые 4-летние суверенные ноты с купоном 2,82%.

Кроме того, долг банка по субординированному кредиту на $100 млн планируется обменять с 50%-й скидкой на новые 12-летние суверенные облигации с купоном 5,125%.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.

А.Ахундов