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Внешняя политика 20.06.2017 12:09

Гендиректор МОТ весной 2018 года совершит визит в Азербайджан – глава Минтруда

Генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Гай Райдер посетит с визитом Азербайджан в мае 2018 года, заявил министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.

«Гендиректор МОТ Гай Райдер в мае 2018 года посетит с визитом Баку для участия в международной конференции по случаю 95-летия со дня рождения экс-президента Азербайджана Гейдара Алиева», - сказал С.Муслимов во вторник на пресс-конференции.

По его словам, это стало возможным благодаря избранию Азербайджана членом Руководящего органа МОТ на 106-сессии организации, прошедшей 2-16 июня в Женеве.

«Азербайджан получил право быть представленным в руководящем органе МОТ, членом которого является уже 25 лет», - отметил министр, подчеркнув, что Азербайджан достаточно тесно сотрудничает с МОТ.

Р.Бабаев

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Тэги: МОТ, ГЕНДИРЕКТОР, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]