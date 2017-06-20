Гендиректор МОТ весной 2018 года совершит визит в Азербайджан – глава Минтруда

Генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Гай Райдер посетит с визитом Азербайджан в мае 2018 года, заявил министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.
«Гендиректор МОТ Гай Райдер в мае 2018 года посетит с визитом Баку для участия в международной конференции по случаю 95-летия со дня рождения экс-президента Азербайджана Гейдара Алиева», - сказал С.Муслимов во вторник на пресс-конференции.
По его словам, это стало возможным благодаря избранию Азербайджана членом Руководящего органа МОТ на 106-сессии организации, прошедшей 2-16 июня в Женеве.
«Азербайджан получил право быть представленным в руководящем органе МОТ, членом которого является уже 25 лет», - отметил министр, подчеркнув, что Азербайджан достаточно тесно сотрудничает с МОТ.
Р.Бабаев
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