Президента Германии ждут с визитом в Казахстане

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит с официальным визитом Астану в ближайшее время, сообщила во вторник пресс-служба внешнеполитического ведомства Казахстана.
Аспекты предстоящего визита обсудил в Берлине замминистра иностранных дел республики Роман Василенко.
В ходе двусторонних встреч с уполномоченным МИД ФРГ по странам Центральной и Восточной Европы Андреасом Пешке и заместителем министра экономики и энергетики ФРГ Экхардом Францем казахстанский дипломат также обсудил актуальные вопросы двусторонних казахстанско-германских отношений.
Основной целью рабочего визита Р.Василенко в Германию стало участие в ежегодной Азиатской конференции ОБСЕ на тему "Common Challenges and Common Opportunities", которая является своеобразной платформой для прямого диалога, обмена мнениями и активизации экономических связей между 57 государствами-участниками и ее пятью государствами-партнерами.
В ходе своего выступления на панельной сессии на тему "Взаимосвязанность и региональное экономическое сотрудничество" Р.Василенко ознакомил аудиторию с международными инициативами Казахстана и приоритетами сотрудничества в рамках ведущих международных экономических объединений и организаций, а также раскрыл транзитно-транспортный потенциал страны и новые возможности в контексте диверсификации транспортных и энергетических маршрутов, отмечается в сообщении пресс-службы.
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