Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7023 EUR   1.899 RUR   0.0292 GBR   2.1682 TRY   0.484

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 26° Завтра 18° 26° 22 Июн 19° 26° 23 Июн 19° 28°

СНГ 20.06.2017 15:43

Президента Германии ждут с визитом в Казахстане

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит с официальным визитом Астану в ближайшее время, сообщила во вторник пресс-служба внешнеполитического ведомства Казахстана.

Аспекты предстоящего визита обсудил в Берлине замминистра иностранных дел республики Роман Василенко.

В ходе двусторонних встреч с уполномоченным МИД ФРГ по странам Центральной и Восточной Европы Андреасом Пешке и заместителем министра экономики и энергетики ФРГ Экхардом Францем казахстанский дипломат также обсудил актуальные вопросы двусторонних казахстанско-германских отношений.

Основной целью рабочего визита Р.Василенко в Германию стало участие в ежегодной Азиатской конференции ОБСЕ на тему "Common Challenges and Common Opportunities", которая является своеобразной платформой для прямого диалога, обмена мнениями и активизации экономических связей между 57 государствами-участниками и ее пятью государствами-партнерами.

В ходе своего выступления на панельной сессии на тему "Взаимосвязанность и региональное экономическое сотрудничество" Р.Василенко ознакомил аудиторию с международными инициативами Казахстана и приоритетами сотрудничества в рамках ведущих международных экономических объединений и организаций, а также раскрыл транзитно-транспортный потенциал страны и новые возможности в контексте диверсификации транспортных и энергетических маршрутов, отмечается в сообщении пресс-службы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ФРГ, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]