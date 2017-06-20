Большинство европейцев хотят, чтобы ЕС занимал жесткую позицию на переговорах по Brexit - исследование

Две трети европейцев считают, что ЕС должен занимать жесткую позицию на переговорах с Лондоном о выходе Великобритании из состава союза, говорится в исследовании компании Chatham House-Kantar.
Так, 65% респондентов - жителей Бельгии, Германии, Греции, Испании, Франции, Италии, Австрии, Венгрии и Польши - хотят, чтобы ЕС не поступался основополагающими принципам при ведении переговоров с Великобританией.
Между тем, 18% европейцев полагают, что для поддержки хороших отношений с Лондоном Евросоюз должен идти на уступки, даже в ущерб своим принципам.
Кроме того, результаты исследования показали, что 57% европейцев считают, что Brexit уже негативно повлиял на ЕС и значительно ослабил его.
В рамках исследования сотрудники Chatham House-Kantar опросили более 10 тыс. человек.
Накануне в Брюсселе прошла первая встреча британского министра по делам Brexit Дэвида Дэвиса и главного координатора ЕС Мишеля Барнье в рамках переговоров по выходы Великобритании из ЕС.
"Мы договорились о датах, мы договорились об организации и мы договорились о приоритетах для переговоров", - заявил М.Барнье в понедельник на совместной с Д.Дэвисом пресс-конференции .
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