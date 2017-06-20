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Дальнее зарубежье 20.06.2017 16:17

Большинство европейцев хотят, чтобы ЕС занимал жесткую позицию на переговорах по Brexit - исследование

Две трети европейцев считают, что ЕС должен занимать жесткую позицию на переговорах с Лондоном о выходе Великобритании из состава союза, говорится в исследовании компании Chatham House-Kantar.

Так, 65% респондентов - жителей Бельгии, Германии, Греции, Испании, Франции, Италии, Австрии, Венгрии и Польши - хотят, чтобы ЕС не поступался основополагающими принципам при ведении переговоров с Великобританией.

Между тем, 18% европейцев полагают, что для поддержки хороших отношений с Лондоном Евросоюз должен идти на уступки, даже в ущерб своим принципам.

Кроме того, результаты исследования показали, что 57% европейцев считают, что Brexit уже негативно повлиял на ЕС и значительно ослабил его.

В рамках исследования сотрудники Chatham House-Kantar опросили более 10 тыс. человек.

Накануне в Брюсселе прошла первая встреча британского министра по делам Brexit Дэвида Дэвиса и главного координатора ЕС Мишеля Барнье в рамках переговоров по выходы Великобритании из ЕС.

"Мы договорились о датах, мы договорились об организации и мы договорились о приоритетах для переговоров", - заявил М.Барнье в понедельник на совместной с Д.Дэвисом пресс-конференции .

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Тэги: ЕВРОПА, BREXIT, ИССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]