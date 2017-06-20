Президент Южной Кореи заявляет о необходимости диалога с КНДР, несмотря на непредсказуемость северокорейских лидеров

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил в интервью американскому телеканалу Си-Би-Эс о том, что руководители КНДР производят впечатление людей, которые не хотят вести политику рациональными методами, но диалог с Пхеньяном по денуклеаризации Корейского полуострова необходим.
"Я полагаю, сейчас у нас должно быть такое впечатление, что в Северной Корее - иррациональный режим", - сказал президент.
Вместе с тем, по словам Мун Чжэ Ина, "диалог необходим".
"Мы не можем решить ядерную проблему Северной Кореи лишь путем санкций и давления", - подчеркнул президент Южной Кореи.
Он также отметил, что урегулирование ситуации с КНДР не вступает в противоречие с политикой нынешней администрации США. Мун Чжэ Ин заявил, что он, как и президент США Дональд Трамп, считает неэффективной политику администрации бывшего президента США Барака Обамы в отношении Пхеньяна.
Президент Южной Кореи также отверг предположения о том, что он когда-либо предлагал вести переговоры с властями КНДР без предварительных условий.
"Я думаю, что первым делом мы должны бороться за замораживание северокорейских ядерной и ракетной программ. А потом, в качестве второй фазы, надо попытаться добиться полного свертывания ядерной программы Северной Кореи. И я верю, что даже в США есть голоса в поддержку подобного поэтапного подхода", - заявил Мун Чжэ Ин.
В ходе интервью он также упомянул о смерти осужденного в Северной Корее американского студента Отто Вомбиера, который скончался вскоре после освобождения из КНДР и возвращения в США. Мун Чжэ Ин осудил "жестокие меры Северной Кореи" в отношении студента и возложил на северокорейские власти ответственность за действия, которые в итоге привели к смерти О.Вомбиера.
Власти КНДР приговорил О.Вомбиера 16 марта 2016 года к 15 годам заключения и к каторжным работам по обвинению в попытке "подорвать единство корейского народа". Позже власти КНДР решили освободить О.Вомбиера. На днях студента перевезли из КНДР в родной штат Огайо в состоянии комы, однако впоследствии О.Вомбиер скончался.
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