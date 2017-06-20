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Дальнее зарубежье 20.06.2017 20:22

Криштиану Роналду 31 июля даст показания по делу о неуплате налогов в Испании

Португальский футболист Криштиану Роналду даст показания в суде по делу о неуплате налогов в Испании на сумму 14,75 млн евро за четыре года 31 июля, сообщает во вторник португальский портал "Луш".

Ожидается, что капитан сборной Португалии даст пояснения в суде в 11:00 по местному времени (12:00 мск) в качестве обвиняемого.

На прошлой неделе прокуратура Мадрида направила в суд иск в отношении игрока мадридского клуба "Реал", обвинив его в неуплате налогов. Отдел экономических преступлений прокуратуры полагает, что с 2011 по 2014 годы футболист использовал созданную годом ранее фиктивную компанию для сокрытия средств, заработанных в Испании.

По данным прокуратуры, в 2011 году К.Роналду утаил 1,39 млн евро, в 2012 году - 1,66 млн евро, в 2013 году - 3,2 млн евро и в 2014 году он скрыл 8,5 млн евро.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ФУТБОЛИСТ, НАЛОГИ, ПОКАЗАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]