Республиканцы Сената планируют голосование о лимите госдолга США на июль

Республиканская фракция Сената США планирует выставить вопрос о повышении лимита госдолга на голосование в июле, пишет издание Politico со ссылкой на заявления сенаторов и их помощников.
Однако республиканцы нижней палаты пока не готовы раскрывать свои предложения по госдолгу, хотя и рассчитывают провести законопроект через Конгресс до августовских каникул.
В июле на повестке дня Конгресса также стоит крайне спорный законопроект о здравоохранении, и, возможно, законодателям будет сложно согласовать две столь масштабных инициативы.
Госдолг США, составляющий почти $20 трлн, достиг лимита в середине марта. С тех пор министерство финансов использует консервацию ликвидности и иные ухищрения, чтобы правительство не осталось без финансирования. Министр финансов Стивен Мнучин ранее просил конгрессменов поднять верхний предел госдолга до летних каникул, но признал, что США в состоянии избежать дефолта и в том случае, если решение будет отложено на сентябрь.
Минфин и президентская администрация в целом не хотят, чтобы конгрессмены увязывали дополнительные условия с этим шагом. Однако республиканцы-консерваторы не готовы поднимать лимит госдолга, если не будут приняты меры для ограничения федеральных расходов.
Между тем на прошедших во вторник довыборах в Конгресс в 6-м округе избирательном округе Джорджии победила республиканка Карен Хандел, демократам не удалось обратить себе на пользу ухудшившееся отношение к президенту США Дональду Трампу и его партии, пишет The Wall Street Journal. Рынки внимательно следили за процессом в Джорджии после того, как ни один из кандидатов не набрал большинства голосов по итогам первого раунда выборов в апреле. По мнению аналитиков, Джорджия может стать образцом для всех ближайших выборных процедур федерального уровня.
Предвыборная гонка в Джорджии войдет в историю как самая дорогая кампания за место в Палате представителей американского конгресса.
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