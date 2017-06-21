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Дальнее зарубежье 21.06.2017 12:43

Республиканцы Сената планируют голосование о лимите госдолга США на июль

Республиканская фракция Сената США планирует выставить вопрос о повышении лимита госдолга на голосование в июле, пишет издание Politico со ссылкой на заявления сенаторов и их помощников.

Однако республиканцы нижней палаты пока не готовы раскрывать свои предложения по госдолгу, хотя и рассчитывают провести законопроект через Конгресс до августовских каникул.

В июле на повестке дня Конгресса также стоит крайне спорный законопроект о здравоохранении, и, возможно, законодателям будет сложно согласовать две столь масштабных инициативы.

Госдолг США, составляющий почти $20 трлн, достиг лимита в середине марта. С тех пор министерство финансов использует консервацию ликвидности и иные ухищрения, чтобы правительство не осталось без финансирования. Министр финансов Стивен Мнучин ранее просил конгрессменов поднять верхний предел госдолга до летних каникул, но признал, что США в состоянии избежать дефолта и в том случае, если решение будет отложено на сентябрь.

Минфин и президентская администрация в целом не хотят, чтобы конгрессмены увязывали дополнительные условия с этим шагом. Однако республиканцы-консерваторы не готовы поднимать лимит госдолга, если не будут приняты меры для ограничения федеральных расходов.

Между тем на прошедших во вторник довыборах в Конгресс в 6-м округе избирательном округе Джорджии победила республиканка Карен Хандел, демократам не удалось обратить себе на пользу ухудшившееся отношение к президенту США Дональду Трампу и его партии, пишет The Wall Street Journal. Рынки внимательно следили за процессом в Джорджии после того, как ни один из кандидатов не набрал большинства голосов по итогам первого раунда выборов в апреле. По мнению аналитиков, Джорджия может стать образцом для всех ближайших выборных процедур федерального уровня.

Предвыборная гонка в Джорджии войдет в историю как самая дорогая кампания за место в Палате представителей американского конгресса.

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Тэги: США, ГОСДОЛГ, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]