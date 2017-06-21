18-летний пропагандист ИГ арестован в Нидерландах - СМИ

Полиция Нидерландов арестовала 18-летнего юношу по подозрению в причастности к террористической деятельности, сообщили в среду западные СМИ со ссылкой на заявление прокуратуры страны.

"Полиция также расследует косвенные указания на то, что он мог обучать других людей изготовлению взрывчатки", - говорится в заявлении прокуратуры.

По данным СМИ, подозреваемый был задержан в городе Утрехт еще в прошлый четверг. Также ему инкриминируют распространение пропаганды группировки "Исламское государство" , в том числе "видеозаписей, на которых запечатлены жестокости террористов".

Юноша уже предстал перед судом Роттердама.