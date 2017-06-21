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Дальнее зарубежье 21.06.2017 15:13

18-летний пропагандист ИГ арестован в Нидерландах - СМИ

Полиция Нидерландов арестовала 18-летнего юношу по подозрению в причастности к террористической деятельности, сообщили в среду западные СМИ со ссылкой на заявление прокуратуры страны.

"Полиция также расследует косвенные указания на то, что он мог обучать других людей изготовлению взрывчатки", - говорится в заявлении прокуратуры.

По данным СМИ, подозреваемый был задержан в городе Утрехт еще в прошлый четверг. Также ему инкриминируют распространение пропаганды группировки "Исламское государство" , в том числе "видеозаписей, на которых запечатлены жестокости террористов".

Юноша уже предстал перед судом Роттердама.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, ИГ, ПРОПАГАНДИСТ, АРЕСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]