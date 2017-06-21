Представители России и Бразилии подписали ряд документов по итогам переговоров

По итогам российско-бразильских переговоров на высшем уровне подписан ряд документов.

Подписан меморандум о взаимопонимании между Минэкономразвития РФ и МИД Бразилии в области экономического и инвестиционного сотрудничества, меморандум о взаимопонимании между ФТС РФ и их бразильскими коллегами об организации обмена информации о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между РФ и Бразилией.

Также стороны подписали протокол между ФТС и министерством промышленности, внешней торговли и услуг Бразилии о сотрудничестве, обмене информации и взаимопомощи в рамках единой системы тарифных преференций Бразильского экономического союза.

Также подписан план проведения политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран на 2018-2021 года.