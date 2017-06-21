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СНГ 21.06.2017 19:14

Правительство Украины предлагает парламенту выделить дополнительно $100 млн на оборону и безопасность

Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект "О внесении изменений в государственный бюджет на 2017 год", которым предлагает выделить дополнительно 2,66 млрд грн на финансирование обороны и безопасности (текущий курс $1/26 грн).

Правительственный проект закона №6600, который зарегистрирован в парламенте 21 июня, предусматривает увеличение расходов общего фонда для финансирования неотложных нужд на оборону и безопасность государства, в том числе связанных с проведением силовой операции в Донбассе в сумме 2 млрд 662,5 млн грн.

При этом согласно законопроекту, 1,5 млрд грн предлагается выделить Национальной полиции на денежное обеспечение с начислениями с целью покрытия дефицита в средствах на выплату денежного обеспечения для полицейских (547,0 млн грн), а также материально-техническое обеспечение (953,0 млн грн); 352,8 млн грн - Министерству обороны на выплату единовременного пособия в случае гибели, ранения и инвалидности военнослужащих (249,8 млн грн), оплату коммунальных услуг и энергоносителей (100 млн грн), а также на обеспечение подготовки и участия сборной команды Украины в 2017 году на международных спортивных соревнованиях "Игры Непокоренных" (3 млн грн).

Также 100 млн грн предлагается выделить Службе безопасности Украины на денежное обеспечение с начислениями для военнослужащих специальных подразделений и участников боевых действий в Донбассе; 6,3 млн грн - Государственной специальной службе транспорта на закупку продуктов питания (5,3 млн грн) и медикаментов (1 млн грн); 9,4 млн грн - администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации на обеспечение правительственной связью должностных лиц в соответствии с законодательством.

400 млн грн предлагается выделить администрации Госпогранслужбы на денежное обеспечение с начислениями для участников боевых действий на востоке страны (100 млн грн), а также на мероприятия по инженерно-техническому обустройству границы (300 млн грн).

Кроме того, законопроект предусматривает выделение средств Службе внешней разведки, ГСЧС, Главному управлению разведки Минобороны.

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Тэги: УКРАИНА, КАБМИН, ОБОРОНА, БЮДЖЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]