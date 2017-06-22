В ходе Brexit следует, прежде всего, оберегать интересы ЕС, что не исключает перспективу сотрудничества Парижа с Лондоном - Макрон

В процессе Brexit не должно быть двусторонних дискуссий отдельных членов ЕС с Лондоном, они должны быть скоординированы на союзном уровне, считает президент Франции Эмманюэль Макрон.
"Я желаю, чтобы дискуссия (переговоры о Brexit - ИФ), которая только что началась, была отлично скоординирована на европейском уровне. Я не хочу двусторонних дискуссий, так как надо оберегать интерес ЕС в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном плане", - заявил Э.Макрон в интервью газете "Фигаро" и еще ряду европейских изданий, опубликованном в среду.
Отвечая на вопрос, открыта ли дверь ЕС для Великобритании, чтобы дать обратный ход, французский президент заметил: "Дверь открыта до момента, пока ее не пересекли".
"Но с момента, когда установлены график и цель, очень сложно вернуться назад, не нужно себя обманывать", - сказал Э.Макрон.
По его словам, Франция рассчитывает продолжать и усиливать свои прочные отношения с Соединенным Королевством в деле обороны и безопасности. Он рассчитывает также на то, что стороны активизируют сотрудничество в области борьбы против терроризма.
"Мы уже определили совместный план действий в борьбе против радикализации в интернете. Так как наши судьбы связаны: террористические сети не признают границ в Европе. Наконец, я желаю, чтобы в области миграции мы развивали наше сотрудничество", - отметил президент Франции.
"Наши отношения будет регулировать прагматизм", - надеется Э.Макрон.
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