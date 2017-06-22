Манат продолжает укрепляться к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 22 июня сохранил на уровне 1,7022 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 22 июня ЦБА установил на уровне 1,9015 манат/1EUR (21 июня – 1,8952 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 22 июня установил на уровне 0,0283 манат/1RUB (20 июня - 0,0285 манат/1RUB).

Н.Аббасова