Экспорт часов из Швейцарии вырос в мае на 9%

Экспорт часов из Швейцарии в мае 2017 года вырос на 9% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года - до 1,7 млрд швейцарских франков ($1,75 млрд), свидетельствуют данные Федерации швейцарской часовой промышленности.
В марте текущего года экспорт швейцарских часов увеличился впервые за 21 месяц, однако в апреле было вновь отмечено снижение.
Экспорт часов из Швейцарии в Гонконг вырос в мае на 18,1%, в Китай - на 34,4%, в Великобританию - на 12,9%, в Италию - на 26,7%. Поставки швейцарских часов в США уменьшились в прошлом месяце на 1,1%, в Японию - на 3,2%.
На долю часов приходится порядка 10% швейцарского экспорта.
В целом объем экспорта из Швейцарии в реальном выражении увеличился в мае на 2,9% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют таможенные данные.
Импорт вырос на 2% относительно апреля.
Профицит торгового баланса страны в мае вырос до 3,4 млрд франков по сравнению с 1,96 млрд франков месяцем ранее.
Экспорт золота из Швейцарии в прошлом месяце увеличился на 39% по сравнению с апрелем - до 170 тонн с 122,1 тонны.
Поставки драгметалла в Индию в мае увеличились на 40% - до 67,8 тонны, в Гонконг - на 70%, до 23,2 тонны, в Китай - снизились на 30%, до 28 тонн.
Импорт золота Швейцарией увеличился на 14% - до 181,4 тонны, импорт из Великобритании вырос до 27 тонн с 4,6 тонны в апреле.
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