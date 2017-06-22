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Дальнее зарубежье 22.06.2017 14:13

Экспорт часов из Швейцарии вырос в мае на 9%

Экспорт часов из Швейцарии в мае 2017 года вырос на 9% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года - до 1,7 млрд швейцарских франков ($1,75 млрд), свидетельствуют данные Федерации швейцарской часовой промышленности.

В марте текущего года экспорт швейцарских часов увеличился впервые за 21 месяц, однако в апреле было вновь отмечено снижение.

Экспорт часов из Швейцарии в Гонконг вырос в мае на 18,1%, в Китай - на 34,4%, в Великобританию - на 12,9%, в Италию - на 26,7%. Поставки швейцарских часов в США уменьшились в прошлом месяце на 1,1%, в Японию - на 3,2%.

На долю часов приходится порядка 10% швейцарского экспорта.

В целом объем экспорта из Швейцарии в реальном выражении увеличился в мае на 2,9% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют таможенные данные.

Импорт вырос на 2% относительно апреля.

Профицит торгового баланса страны в мае вырос до 3,4 млрд франков по сравнению с 1,96 млрд франков месяцем ранее.

Экспорт золота из Швейцарии в прошлом месяце увеличился на 39% по сравнению с апрелем - до 170 тонн с 122,1 тонны.

Поставки драгметалла в Индию в мае увеличились на 40% - до 67,8 тонны, в Гонконг - на 70%, до 23,2 тонны, в Китай - снизились на 30%, до 28 тонн.

Импорт золота Швейцарией увеличился на 14% - до 181,4 тонны, импорт из Великобритании вырос до 27 тонн с 4,6 тонны в апреле.

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, ВНЕШТОРГ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]