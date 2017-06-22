Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9015 RUR   0.0283 GBR   2.1569 TRY   0.482

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 27° Завтра 19° 27° 24 Июн 20° 28° 25 Июн 21° 29°

Транспорт и связь 22.06.2017 17:01

Президент Алиев утвердил поправки, запрещающие использование и аренду чужих Sim-карт

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг утвердил поправки в закон «О телекоммуникации».

Текст поправок опубликован на сайте главы государства.

Поправками запрещается постоянное использование Sim-картами одних абонентов посторонними лицами, а также их сдача в аренду другим лицам для получения регулярного дохода.

Также поправки предусматривают немедленное информирование соответствующего органа исполнительной власти физическими и юридическими лицами о краже Sim-карты или мобильного телефона или их потере.

Кроме этого, отныне заключение абонентского договора (на покупку Sim-карты –ИФ-Аз) должно осуществляться на государственном языке. При этом к договору должна прилагаться копия документа, удостоверяющего личность абонента (если это физическое лицо с его фотографией, для юридических лиц - копия удостоверения личности будущего пользователя данной Sim-картой).

Также, согласно поправкам, операторы мобильной связи должны обеспечить хранение в течение как минимум одного года всей зарегистрированной информации об иностранных абонентах, находящихся в роуминге в их сетях.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СВЯЗЬ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ПОПРАВКИ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]