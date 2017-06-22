Президент Алиев утвердил поправки, запрещающие использование и аренду чужих Sim-карт

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг утвердил поправки в закон «О телекоммуникации».
Текст поправок опубликован на сайте главы государства.
Поправками запрещается постоянное использование Sim-картами одних абонентов посторонними лицами, а также их сдача в аренду другим лицам для получения регулярного дохода.
Также поправки предусматривают немедленное информирование соответствующего органа исполнительной власти физическими и юридическими лицами о краже Sim-карты или мобильного телефона или их потере.
Кроме этого, отныне заключение абонентского договора (на покупку Sim-карты –ИФ-Аз) должно осуществляться на государственном языке. При этом к договору должна прилагаться копия документа, удостоверяющего личность абонента (если это физическое лицо с его фотографией, для юридических лиц - копия удостоверения личности будущего пользователя данной Sim-картой).
Также, согласно поправкам, операторы мобильной связи должны обеспечить хранение в течение как минимум одного года всей зарегистрированной информации об иностранных абонентах, находящихся в роуминге в их сетях.
Н.Аббасова
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