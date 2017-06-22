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ТЭК 22.06.2017 17:11

Соглашение ОПЕК+ в мае выполнено на 106%, рынок движется в направлении достижения цели соглашения

Соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК в мае выполнено на 106%, говорится в пресс-релизе картеля по итогам заседания технического комитета по мониторингу выполнения договоренностей, итоги которого были рассмотрены соответствующим министерским мониторинговым комитетом.

Заседание технического комитета состоялось 20 июня.

"Министерский комитет рассмотрел, как развивается рынок в последнее время и выразил уверенность, что нефтяной рынок движется в правильном направлении по достижению целей декларации о кооперации (между странами ОПЕК и не-ОПЕК по совместному сокращению нефтедобычи, принятой 10 декабря 2016года - ИФ), а также призвал все страны-участницы продолжать движение к полному выполнению договоренностей и поддержанию уровня (нефтедобычи - МФ)", - говорится в пресс-релизе.

Следующее заседание министерского комитета состоится 24 июля в Санкт-Петербурге.

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Тэги: ОПЕК, СОГЛАШЕНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]