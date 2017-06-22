Соглашение ОПЕК+ в мае выполнено на 106%, рынок движется в направлении достижения цели соглашения

Соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК в мае выполнено на 106%, говорится в пресс-релизе картеля по итогам заседания технического комитета по мониторингу выполнения договоренностей, итоги которого были рассмотрены соответствующим министерским мониторинговым комитетом.
Заседание технического комитета состоялось 20 июня.
"Министерский комитет рассмотрел, как развивается рынок в последнее время и выразил уверенность, что нефтяной рынок движется в правильном направлении по достижению целей декларации о кооперации (между странами ОПЕК и не-ОПЕК по совместному сокращению нефтедобычи, принятой 10 декабря 2016года - ИФ), а также призвал все страны-участницы продолжать движение к полному выполнению договоренностей и поддержанию уровня (нефтедобычи - МФ)", - говорится в пресс-релизе.
Следующее заседание министерского комитета состоится 24 июля в Санкт-Петербурге.
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