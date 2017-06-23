Инвестиции Каспар на расширение флота за 5 лет составят $300 млн

Инвестиции ЗАО "Каспийское морское пароходство" (Каспар) в расширение флота на пятилетний период деятельности составят $300 млн, заявил глава пароходства Рауф Велиев в пятницу на мероприятии, посвященном профессиональному празднику моряков «Дню моряка».

«За три года с начала своей деятельности (в октябре 2013 года – ИФ) на баланс Каспар было принято 17 судов общей стоимостью $155 млн. В целом, на реализацию пятилетней инвестиционной программы пароходство направит $300 млн», - отметил Р.Велиев.

Он также напомнил, что в настоящее время на Бакинском судостроительном заводе по заказу Каспар осуществляется строительство еще 4 новых судов общей стоимостью $110 млн.

Р.Велиев подчеркнул, что в настоящее время под флагом Азербайджана в международных водах плавают 11 судов.

Президент Азербайджана Ильхама Алиева 22 октября 2013 года подписал распоряжение о создании ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» на базе Азербайджанского морского пароходства и Каспийской морской нефтяной флотилии SOCAR, имущества которых переданы на баланс нового общества.

Н.Аббасова