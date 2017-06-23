Бюльбюльоглы презентовал в Германии свою предвыборную программу в качестве кандидата на должность гендиректора ЮНЕСКО

Кандидат на должность генерального директора ЮНЕСКО, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы презентовал в Германии свою предвыборную программу.
«Кандидат на должность генерального директора ЮНЕСКО Полад Бюльбюльоглы провел в Германии ряд встреч, на которых поделился своим видением дальнейшего развития организации и презентовал свою предвыборную программу», - сообщает пресс-служба посольства Азербайджана в Германии.
В рамках визита П.Бюльбюльоглы встретился с государственным министром МИД Германии, ответственным по вопросам ЮНЕСКО, Марией Бемер, спецпредставителем МИД по науке, образованию, расследованиям и культурной политике Хайдруном Темпелем, депутатами Бундестага и т.д.
П.Бюльбюльоглы ранее заявил, что в случае избрания на пост гендиректора ЮНЕСКО будет минимизация «политических баталий» в этой структуре. «Полагаю важным свести политические баталии в ЮНЕСКО к минимуму. Для конфронтации, увы, и без того есть множество форматов. Задача же ЮНЕСКО - искать мира через активность в гуманитарной сфере»,- заявил П.Бюльбюльоглы. По его мнению, в ЮНЕСКО необходима адаптация к сложным кризисным условиям.
Как сообщалось ранее, в связи с завершением срока деятельности действующего гендиректора ЮНЕСКО Ирины Боковой, согласно процедурам организации на это место Баку выдвинул кандидатуру П.Бюльбюльоглы. Процесс официальных собеседований в рамках подготовки к выборам начался на сессии Исполнительного совета организации. Он продлится до следующей сессии совета в октябре, когда пройдет тайное голосование с целью определения кандидата, набравшего наибольшее количество голосов. Данный кандидат и будет представлен на рассмотрение сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в первой половине ноября.
А.Азизов
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