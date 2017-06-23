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Дальнее зарубежье 23.06.2017 17:48

К осени число зараженных холерой в Йемене может вырасти до 300 тыс. человек, опасаются в ООН

Скорость распространения эпидемии холеры в Йемене способна привести к тому, что к концу августа 2017 года количество зараженных этим тяжелым эпидемическим заболеванием составит 300 тыс. человек, заявила журналистам представитель ЮНИСЕФ Меричель Релано.

"Возможно, на конец августа мы достигнем 300 тыс. случаев ", сказала она.

По ее словам, от эпидемии холеры в Йемене умерли 1265 человек, четверть из них - дети.

Она добавила, что эпидемия затронула каждую из провинций Йемена.

Ранее в июне во Всемирной организации здравоохранения сообщали о заражении в Йемене не менее 101 тыс. человек холерой и о гибели 789 человек.

Вспышка холеры в Йемене была зафиксирована 27 апреля. Западные СМИ напоминают, что эпидемия распространяется на фоне боевых действий в этой стране.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года и уже унес более 10 тыс. жизней мирных жителей. Повстанцы-хуситы и лояльная экс-президенту Йемена Али Абдалле Салеху часть армии противостоят войскам президента Абд Раббо Мансура Хади, которого поддерживают силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

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Тэги: ЙЕМЕН, ХОЛЕРА, ОПАСНОСТЬ, ПРОГНОЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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