Дамаск подтверждает намерение участвовать в переговорах в Астане и Женеве

Власти Сирии готовы принять участие в следующих раундах межсирийских переговоров в Астане и Женеве в июле, заявил замглавы МИД арабской республики Фейсал Микдад.
Он сказал журналистам, что сирийская сторона проводит интенсивные контакты по деталям и механизму работы зон деэскалации, о создании которых была достигнута договоренность на последнем раунде переговоров в Москве.
На зоны деэскалации возложены большие надежды, отметил замминистра, подчеркнув, что на встречах в Астане 4 и 5 июля этому вопросу будет уделено особое внимание. При этом Ф.Микдад сообщил, что сирийская сторона проверяет каждую букву в меморандуме о зонах деэскалации.
"Мы не пропустим ничего, что бы играло на руку врагам Сирии", - заявил замминистра, которого цитирует в пятницу сирийское информационное агентство САНА.
Ф.Микдад сообщил, что с Россией, которая является стратегическим союзником Сирии, Дамаск "координирует действия ежедневно и на самом высоком уровне".
Он выразил удовлетворение военным, политическим, экономическим сотрудничеством с Ираном, отметив, что "ракетные удары, которые Тегеран нанес по позициям террористической группировки ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре, были своевременны и являются четким посланием спонсорам терроризма, особенно режиму Саудовской Аравии, Катару, США и Израилю".
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