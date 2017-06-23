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Дальнее зарубежье 23.06.2017 18:15

Дамаск подтверждает намерение участвовать в переговорах в Астане и Женеве

Власти Сирии готовы принять участие в следующих раундах межсирийских переговоров в Астане и Женеве в июле, заявил замглавы МИД арабской республики Фейсал Микдад.

Он сказал журналистам, что сирийская сторона проводит интенсивные контакты по деталям и механизму работы зон деэскалации, о создании которых была достигнута договоренность на последнем раунде переговоров в Москве.

На зоны деэскалации возложены большие надежды, отметил замминистра, подчеркнув, что на встречах в Астане 4 и 5 июля этому вопросу будет уделено особое внимание. При этом Ф.Микдад сообщил, что сирийская сторона проверяет каждую букву в меморандуме о зонах деэскалации.

"Мы не пропустим ничего, что бы играло на руку врагам Сирии", - заявил замминистра, которого цитирует в пятницу сирийское информационное агентство САНА.

Ф.Микдад сообщил, что с Россией, которая является стратегическим союзником Сирии, Дамаск "координирует действия ежедневно и на самом высоком уровне".

Он выразил удовлетворение военным, политическим, экономическим сотрудничеством с Ираном, отметив, что "ракетные удары, которые Тегеран нанес по позициям террористической группировки ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре, были своевременны и являются четким посланием спонсорам терроризма, особенно режиму Саудовской Аравии, Катару, США и Израилю".

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Тэги: СИРИЯ, ВЛАСТИ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]