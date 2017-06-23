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Регион 23.06.2017 18:48

Эрдоган заявляет об особом значении "Турецкого потока" для отношений Москвы и Анкары

Газопровод "Турецкий поток" устанавливает взаимозависимость между Россией и Турцией и занимает особое место в двусторонних отношениях, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Данный проект устанавливает взаимозависимость, является гарантом и просто занимает особое место в наших двусторонних отношениях", - сказал Р.Т.Эрдоган.

Он подчеркнул, что около 30 лет энергетические проекты между Москвой и Анкарой, в первую очередь разработки в области природного газа, являются важной и надежной частью энергетической безопасности Турции.

Видео телефонного разговора с турецкой стороны было показано в эфире телеканала "Россия-24".

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ГАЗОПРОВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]