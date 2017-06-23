Газопровод "Турецкий поток" устанавливает взаимозависимость между Россией и Турцией и занимает особое место в двусторонних отношениях, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Данный проект устанавливает взаимозависимость, является гарантом и просто занимает особое место в наших двусторонних отношениях", - сказал Р.Т.Эрдоган.

Он подчеркнул, что около 30 лет энергетические проекты между Москвой и Анкарой, в первую очередь разработки в области природного газа, являются важной и надежной частью энергетической безопасности Турции.

Видео телефонного разговора с турецкой стороны было показано в эфире телеканала "Россия-24".