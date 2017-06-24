Катар назвал выдвинутые арабскими странами условия для нормализации отношений неприемлемыми

Катар назвал неприемлемыми и невыполнимыми требования, выдвинутые арабскими странами для отмены блокады, сообщает в субботу британская телерадиокорпорация Би-би-си.
"Список требований подтверждает то, о чем Катар говорил с самого начала. Нелегальная блокада не имеет никакого отношения к борьбе с терроризмом, она связана с ограничением суверенитета Катара и вмешательством в нашу внешнюю политику", - заявил пресс-секретарь правительства Катара шейх Саиф аль-Тани.
По его словам, сейчас правительство страны изучает список условий, выдвинутых арабскими странами, и готовит ответ.
Ранее Национальный комитет по правам человека Катара заявил, что представленный арабскими странами список требований противоречит положениям международных конвенций о защите прав человека, и призвал правительство страны отказаться от выполнения этих требований.
В пятницу Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн через представителей Кувейта передали Катару список из 13 жестких требований, включая ограничение связей с Ираном. Они назвали выполнение этих требований в 10-дневный непременным условием нормализации отношений с Дохой.
Согласно проекту, Катар будет иметь право лишь на коммерческие связи с Ираном, которые допускаются санкциями США и международными санкциями против Тегерана.
Генпрокуратура сделала предупреждение юристу Акряму Гасанову за его высказывания по ситуации в банковском секторе Азербайджана
Алиев соболезнует Гусейну в связи с многочисленными жертвами терактов в Пакистане, призывает вести последовательную борьбу с терроризмом
Президент Алиев утвердил присоединение Азербайджана к европейской конвенции по выявлению и изъятию доходов от преступной деятельности
Курс маната к доллару на выходные и праздники останется без изменений
Акционеры Bank of Baku приняли решение о повышении уставного капитала в 2,7 раза
Банки в Азербайджане переходят на усиленный режим работы на время проведения этапа Формулы-1 в Баку
Боттас из Mercedes выиграл субботнюю свободную практику на Гран-при Азербайджана
Президент Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан
Ферстаппен из Red Bull выиграл и вторую пятничную свободную практику на Гран-при Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Ширване
Президент Алиев находится с визитом в городе Ширван
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
В период проведения «Формулы-1» филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) будет работать без выходных
В Баку состоится пятый CEO Lunch
Начался второй этап проекта под названием «Центр карьеры и развития молодежи»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»