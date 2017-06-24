Иностранные паломники пострадали, когда террорист в Мекке взорвал себя - полиция

При попытке задержания террориста в Мекке пострадали шесть иностранных паломников, сообщил журналистам представитель МВД Саудовской Аравии.

По данным полиции, террорист-смертник пытался осуществить взрыв в главной святыне мусульманского мира - Заповедной мечети (мечеть аль-Харам - ИФ) в Мекке, когда туда собрались многочисленные паломники в последнюю пятницу мусульманского праздника Рамадана.

Как завил представитель МВД, "нам удалось сорвать планы террориста, целью которого была Великая мечеть, паломники и молящиеся".

Полиция смогла блокировать террориста в одном из жилых домов Мекки. "К несчастью, он открыл огонь по сотрудникам службы безопасности, когда увидел их, прежде чем подорвал себя", - заявил представитель министерства.

Он пояснил, что в результате взрыва дом, в котором пытался укрыться террорист, частично разрушен взрывом, пострадали шесть паломников, которых он взял в заложники. Ранения в ходе операции получили также пять сотрудников службы безопасности.