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Дальнее зарубежье 24.06.2017 10:22

Иностранные паломники пострадали, когда террорист в Мекке взорвал себя - полиция

При попытке задержания террориста в Мекке пострадали шесть иностранных паломников, сообщил журналистам представитель МВД Саудовской Аравии.

По данным полиции, террорист-смертник пытался осуществить взрыв в главной святыне мусульманского мира - Заповедной мечети (мечеть аль-Харам - ИФ) в Мекке, когда туда собрались многочисленные паломники в последнюю пятницу мусульманского праздника Рамадана.

Как завил представитель МВД, "нам удалось сорвать планы террориста, целью которого была Великая мечеть, паломники и молящиеся".

Полиция смогла блокировать террориста в одном из жилых домов Мекки. "К несчастью, он открыл огонь по сотрудникам службы безопасности, когда увидел их, прежде чем подорвал себя", - заявил представитель министерства.

Он пояснил, что в результате взрыва дом, в котором пытался укрыться террорист, частично разрушен взрывом, пострадали шесть паломников, которых он взял в заложники. Ранения в ходе операции получили также пять сотрудников службы безопасности.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, ТЕРРОРИСТ, ПОСТРАДАВШИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]