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Внешняя политика 24.06.2017 11:45

Президент Алиев утвердил присоединение Азербайджана к европейской конвенции по выявлению и изъятию доходов от преступной деятельности

Президент Ильхам Алиев утвердил присоединение Азербайджана к Конвенции Совета Европы "Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма".

Соответствующий закон опубликован в субботу на сайте главы азербайджанского государства.

Азербайджан присоединяется к данной конвенции без всяких предусловий.

Парламент Азербайджана на заседании 31 мая 2017 года ратифицировал присоединение к данной конвенции.

Конвенция "Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма" была подписана 16 мая 2005 года в Варшаве.

А.Азизов

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Тэги: СЕ, КОНВЕНЦИЯ, ПРИСОЕДИНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]