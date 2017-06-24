Президент Алиев утвердил присоединение Азербайджана к европейской конвенции по выявлению и изъятию доходов от преступной деятельности

Президент Ильхам Алиев утвердил присоединение Азербайджана к Конвенции Совета Европы "Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма".

Соответствующий закон опубликован в субботу на сайте главы азербайджанского государства.

Азербайджан присоединяется к данной конвенции без всяких предусловий.

Парламент Азербайджана на заседании 31 мая 2017 года ратифицировал присоединение к данной конвенции.

Конвенция "Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма" была подписана 16 мая 2005 года в Варшаве.

А.Азизов