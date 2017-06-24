Энергосистему Грузии пополнила ГЭС мощностью 187 МВт, крупнейшая за годы независимости страны

В Грузии, на территории Шуахевского муниципалитета Аджарии, на реке Аджарисцкали, компания Adjaristsqali Georgia, учрежденная индийской Tata Power и норвежской Clean Energy Invest, завершила строительство Шуахеви ГЭС установленной мощностью 187 МВт.

"Нашей важнейшей задачей является замена импортируемых в страну энергетических ресурсов производством собственной электроэнергии", - заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в субботу на церемонии, приуроченной к завершению работ на этой самой крупной гидроэлектростанции, построенной в независимой Грузии.

Премьер отметил, что в строительство Шуахеви ГЭС была осуществлена одна из крупнейших прямых иностранных инвестиций в размере $416 млн. "Хочу подчеркнуть тот значительный вклад, который внесли в осуществление этого проекта Международная финансовая корпорация (IFC, структура Всемирного банка), Европейский банк реконструкции и развития и Азиатский банк развития", - заявил Г.Квирикашвили.

По его словам, "каждый проект в сфере энергетики, каждый новый мегаватт - это еще один шаг вперед в направлении усиления энергетической независимости и безопасности".

При этом он отметил, что Шуахеви ГЭС является первой в Грузии гидроэлектростанцией, получившей сертификат Рамочной конвенции ООН об изменении климата для сокращения выбросов углеродов. "Эта ГЭС обеспечит сокращение парниковых газов более чем на 200 тыс. тонн в год, она отличается и своими техническими характеристиками, особенно 37-километровым тоннелем, который второй в мире по величине", - сказал Г.Квирикашвили.

Шуахеви ГЭС - первая из трех гидроэлектростанций, каскад которых суммарной мощностью 400 МВт компания Adjaristsqali Georgia собирается построить на реке Аджарисцкали. На последующих этапах будут возведены Коромхети ГЭС и Хертвиси ГЭС. Общая стоимость энергокаскада оценивается в $700 млн.

Согласно договору между Минэнерго Грузии и инвесторами, вырабатываемая ГЭС электроэнергия зимой будет реализовываться на внутреннем рынке страны, а в летнее время экспортироваться, в основном в соседнюю Турцию.