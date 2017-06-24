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Дальнее зарубежье 24.06.2017 19:59

В Йемене создали комиссию для проверки информации о возможных пытках заключенных

Правительство Йемена создало комитет, который займется расследованием возможных нарушений прав человека после сообщений СМИ о якобы существовании на юге страны секретных тюрем, которыми управляют Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По информации агентства, комитет из шести человек сформирован по указу премьер-министра Абду Дагера, комитет возглавит министр юстиции Йемена. Согласно указу, с которым ознакомилось АП, комитет должен провести расследование в течение 15 дней и предоставить обнаруженные факты премьер-министру.

Ранее агентство АП сообщило со ссылкой на заявления бывших заключенных и их семей, о том, что на юге Йемена действуют секретные тюрьмы, где содержат заключенных, которых задержали в рамках борьбы с группировкой "Аль-Каида".

Также известно, что американские военные допрашивали нескольких заключенных в Йемене, но в то же время Пентагон США отрицает причастность своих военных к нарушению прав человека.

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Тэги: ЙЕМЕН, ПЫТКИ, РАССЛЕДОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]