В Йемене создали комиссию для проверки информации о возможных пытках заключенных

Правительство Йемена создало комитет, который займется расследованием возможных нарушений прав человека после сообщений СМИ о якобы существовании на юге страны секретных тюрем, которыми управляют Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
По информации агентства, комитет из шести человек сформирован по указу премьер-министра Абду Дагера, комитет возглавит министр юстиции Йемена. Согласно указу, с которым ознакомилось АП, комитет должен провести расследование в течение 15 дней и предоставить обнаруженные факты премьер-министру.
Ранее агентство АП сообщило со ссылкой на заявления бывших заключенных и их семей, о том, что на юге Йемена действуют секретные тюрьмы, где содержат заключенных, которых задержали в рамках борьбы с группировкой "Аль-Каида".
Также известно, что американские военные допрашивали нескольких заключенных в Йемене, но в то же время Пентагон США отрицает причастность своих военных к нарушению прав человека.
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