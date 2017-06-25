Белорусы после инцидента с танком собирают подписи против военных парадов в Минске

В Белоруссии начался сбор подписей под петицией с требованием прекратить проведение военных парадов с использованием тяжелой техники в пределах Минска.

Очередной парад с использованием военной техники должен пройти в Минске 3 июля в День Независимости Белоруссии. Во время репетиции парада в минувшую субботу танк Т-72 врезался в столб на проспекте Машерова.

"Просим рассмотреть возможность перенести проведение парадов с использованием тяжелой военной техники за пределы города Минска! Для этого существуют специально предназначенные для этого площадки за пределом города, например, на военные полигоны", - говорится в петиции, размещенной на сайте petitions.by.

Обращение планируется направить в Администрацию президента и министерство обороны Белоруссии.

По мнению авторов петиции, скопление тяжелой военной техники в центре города увеличивает загазованность и наносит ущерб экологии города и вредит здоровью граждан. Кроме того, использование тяжелой военной техники приводит к повреждению дорожного покрытия и разметки на улицах Минска. "Нередки случаи ДТП с участием тяжелой военной техники. Восстановление (ремонт) дорожной инфраструктуры дорого обходится бюджету города", - отмечается в ней.

В петиции также обращается внимание на то, что "грохот, создаваемый тяжелой военной техникой, мешает отдыху и работе граждан", а репетиции и сам парад "создают транспортный коллапс в центре города и на основных магистралях".

Авторы обращения предлагают проводить в пределах Минска парады только личным составом и легкой колесной техникой.

Петиция была размещена в субботу, и уже собрала более 500 подписей.