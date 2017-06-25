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Дальнее зарубежье 25.06.2017 17:41

Обама не принял никаких шагов против попыток повлиять на американские выборы извне - Трамп

Бывший президент США Барак Обама знал о возможном "вмешательстве РФ" в американские выборы задолго до того, как они состоялись, но ничего не предпринял в связи с этим, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Обама задолго до выборов знал о (попытках повлиять - ИФ) России и ничего в связи с этим не сделал. А теперь никто не хочет об этом говорить", - сказал Д.Трамп в интервью телеканалу "Фокс-ньюс".

"ЦРУ давало ему информацию о России задолго до выборов. Если у него была информация, то почему он ничего не сделал?" - поинтересовался американский президент.

Ранее на этой неделе Д.Трамп написал в своем "Твиттере": "Между прочим, если Россия так активно работала над (вмешательством - ИФ) в выборы 2016 года, то ведь все это происходило во время (работы - ИФ) администрации Обамы. И почему тогда они не остановили их?"

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Тэги: ТРАМП, ОБАМА, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]