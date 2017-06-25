Обама не принял никаких шагов против попыток повлиять на американские выборы извне - Трамп

Бывший президент США Барак Обама знал о возможном "вмешательстве РФ" в американские выборы задолго до того, как они состоялись, но ничего не предпринял в связи с этим, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Обама задолго до выборов знал о (попытках повлиять - ИФ) России и ничего в связи с этим не сделал. А теперь никто не хочет об этом говорить", - сказал Д.Трамп в интервью телеканалу "Фокс-ньюс".
"ЦРУ давало ему информацию о России задолго до выборов. Если у него была информация, то почему он ничего не сделал?" - поинтересовался американский президент.
Ранее на этой неделе Д.Трамп написал в своем "Твиттере": "Между прочим, если Россия так активно работала над (вмешательством - ИФ) в выборы 2016 года, то ведь все это происходило во время (работы - ИФ) администрации Обамы. И почему тогда они не остановили их?"
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