Алиев и Костин обсудили деятельность Банка ВТБ в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в воскресенье в Баку президента, председателя правления Банка ВТБ Андрея Костина, сообщает сайт главы государства.

«В ходе беседы было подчеркнуто, что Банк ВТБ на протяжении многих лет осуществляет плодотворную деятельность в Азербайджане. Собеседники провели обмен мнением по вопросам банковского сотрудничества между двумя странами», - отмечается в информации.

А.Азизов