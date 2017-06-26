Специальный представитель ООН Стаффан де Мистура примет участие в переговорах по межсирийскому урегулированию в Астане, сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

"Подтверждает свое участие специальный представитель ООН Стаффан де Мистура, а также делегация Иордании", - сказал К.Абдрахманов журналистам в понедельник.