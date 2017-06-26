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СНГ 26.06.2017 13:37

Де Мистура примет участие в "Астане-5" - МИД Казахстана

Специальный представитель ООН Стаффан де Мистура примет участие в переговорах по межсирийскому урегулированию в Астане, сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

"Подтверждает свое участие специальный представитель ООН Стаффан де Мистура, а также делегация Иордании", - сказал К.Абдрахманов журналистам в понедельник.

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Тэги: КАЗАХСТАН, АСТАНА, СИРИЯ, ООН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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