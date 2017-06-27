Наступление иракских военных в Мосуле замедлилось в связи с контратаками террористов ИГ

Иракские войска вынуждены снизить темпы операции по освобождению Мосула от группировки "Исламское государство" в связи с тем, что террористы осуществили ряд вылазок против правительственных сил, сообщает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс (АП).

По данным АП, начиная с воскресенья, боевики контратаковали правительственные силы на западе Мосула в районах, которые считались ранее очищенными от террористов.

В результате иракские войска и подразделения возглавляемой США международной коалиции против ИГ перебросили часть сил из Старого города - сосредоточия террористов в Мосуле, чтобы вновь зачистить районы Ярмук и Танак.

Атаковавшие боевики ИГ были переодеты в форму бойцов иракского шиитского ополчения.

Иракские силы безопасности осенью прошлого года начали при поддержке международной коалиции и курдских ополченцев штурм Мосула - главного оплота ИГ в стране.

В январе этого года был освобожден восточный Мосул, а с февраля началась операция по зачистке западных кварталов города. В результате наступления был полностью окружен последний оплот террористов - Старый город. По данным иракских военных, контролируемая террористами территория сократилась примерно до 2 кв км.