Наступление иракских военных в Мосуле замедлилось в связи с контратаками террористов ИГ

Иракские войска вынуждены снизить темпы операции по освобождению Мосула от группировки "Исламское государство" в связи с тем, что террористы осуществили ряд вылазок против правительственных сил, сообщает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс (АП).
По данным АП, начиная с воскресенья, боевики контратаковали правительственные силы на западе Мосула в районах, которые считались ранее очищенными от террористов.
В результате иракские войска и подразделения возглавляемой США международной коалиции против ИГ перебросили часть сил из Старого города - сосредоточия террористов в Мосуле, чтобы вновь зачистить районы Ярмук и Танак.
Атаковавшие боевики ИГ были переодеты в форму бойцов иракского шиитского ополчения.
Иракские силы безопасности осенью прошлого года начали при поддержке международной коалиции и курдских ополченцев штурм Мосула - главного оплота ИГ в стране.
В январе этого года был освобожден восточный Мосул, а с февраля началась операция по зачистке западных кварталов города. В результате наступления был полностью окружен последний оплот террористов - Старый город. По данным иракских военных, контролируемая террористами территория сократилась примерно до 2 кв км.
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