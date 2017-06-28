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Дальнее зарубежье 28.06.2017 09:00

Президент Венесуэлы обещал найти тех, кто атаковал здание верховного суда

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что для поимки группы сотрудников спецслужб, которые сбросили гранаты на здание верховного суда страны, задействован спецназ.

"К поимке группы уже привлечены специальные силы", - цитируют президента местные СМИ.

По уточненной информации, группа сотрудников венесуэльских спецслужб угнала полицейский вертолет, совершила пролет над столицей и сбросила несколько гранат на здание верховного суда, а также открыли огонь из автоматического оружия.

В ходе полета они развернули плакат, призывающий к неповиновению, что подтверждается публикуемыми фотографиями и видеозаписями.

Ранее сообщалось, что на здание была сброшена одна граната, которая не взорвалась.

В результате инцидента никто не пострадал, хотя во время атаки в здании суда работали люди, сообщил журналистам министр связи и информации Венесуэлы Эрнесто Вильегас.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ВЕРХСУД, АТАКА, ПРЕЗИДЕНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]