Главы МВД стран СНГ обсудят в Душанбе борьбу с терроризмом, наркотиками и преступностью

Участники очередного заседания Совета министров внутренних дел (СМВД) государств-участников СНГ прибыли в Душанбе, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.

По данным пресс-центра, участники заседания СМВД обсудят вопросы состояния борьбы с преступностью, взаимодействия по актуальным проблемам оперативно-служебной деятельности. На встрече также будет рассмотрен ход выполнения ранее принятых решений по борьбе с международным терроризмом, иными проявлениями экстремизма, незаконным оборотом наркотических веществ и других совместных действиях.

На мероприятие в Душанбе прибыли министры внутренних дел России, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Узбекистана - Владимир Колокольцев, Рамиль Усубов, Игорь Шуневич, Калмуханбет Касымов, Улан Исроилов, Абдусалом Азизов. В заседании также примут участие директор Координационного бюро по борьбе с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории СНГ Олег Коновалов, замминистра внутренних дел Молдавии Олег Бабин, замначальника полиции Армении Вардан Егиазарян, заместитель председателя Исполнительного Комитета СНГ Конысбек Жусупбеков.