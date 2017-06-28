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СНГ 28.06.2017 09:42

Главы МВД стран СНГ обсудят в Душанбе борьбу с терроризмом, наркотиками и преступностью

Участники очередного заседания Совета министров внутренних дел (СМВД) государств-участников СНГ прибыли в Душанбе, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.

По данным пресс-центра, участники заседания СМВД обсудят вопросы состояния борьбы с преступностью, взаимодействия по актуальным проблемам оперативно-служебной деятельности. На встрече также будет рассмотрен ход выполнения ранее принятых решений по борьбе с международным терроризмом, иными проявлениями экстремизма, незаконным оборотом наркотических веществ и других совместных действиях.

На мероприятие в Душанбе прибыли министры внутренних дел России, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Узбекистана - Владимир Колокольцев, Рамиль Усубов, Игорь Шуневич, Калмуханбет Касымов, Улан Исроилов, Абдусалом Азизов. В заседании также примут участие директор Координационного бюро по борьбе с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории СНГ Олег Коновалов, замминистра внутренних дел Молдавии Олег Бабин, замначальника полиции Армении Вардан Егиазарян, заместитель председателя Исполнительного Комитета СНГ Конысбек Жусупбеков.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, СНГ, МВД, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]