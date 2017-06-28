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СНГ 28.06.2017 10:31

В Казахстане пройдут выборы в сенат

Во всех 16-ти регионах Казахстана (14 областей и два города республиканского подчинения - Астана и Алматы) в среду пройдут очередные выборы депутатов сената парламента.

Выборы назначены президентом страны в связи с истечением срока полномочий сенаторов, избранных 19 августа 2011 года.

По последним данным Центризбиркома, за 16 сенатских мандатов поборются 38 кандидатов, зарегистрированных региональными избирательными комиссиями.

Депутатов будут избирать на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании. В голосовании будут участвовать только выборщики - депутаты маслихатов. Количество зарегистрированных выборщиков, по данным ЦИК, составляет 3293 человека.

Впервые на выборах в сенат будет применена электронная регистрация выборщиков с подведением предварительных итогов выборов.

На выборы аккредитованы 172 наблюдателя, 106 из них - представители миссии от СНГ, 12 - миссии от ШОС, 10 - совета сотрудничества тюркоязычных государств, 5 - парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран и 39 наблюдателей 16-ти иностранных государств.

В числе международных наблюдателей аккредитованы руководители центральных избирательных органов 15 иностранных государств, депутаты Государственной Думы, Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, парламентов стран СНГ, тюркоязычных государств, послы дипломатических миссий в Казахстане и другие высокопоставленные официальные лица.

Кроме того, в министерстве иностранных дел Казахстана аккредитацию получили 116 представителей иностранных СМИ.

Голосование, подсчет и оглашение результатов будут проведены областными, городов Астаны и Алматы избирательными комиссиями в течение одного дня.

Парламент Казахстана состоит из двух палат: сената и мажилиса, действующих на постоянной основе. В состав сената входят 47 депутатов, 32 из которых избираются на собраниях выборщиков от каждого из 16 регионов республики, а 15 сенаторов назначаются главой государства.

Срок полномочий депутатов сената - шесть лет. Половина избираемых депутатов сената переизбирается каждые три года.

Согласно Конституции Казахстана, депутатом сената может быть лицо, достигшее тридцати лет, имеющее высшее образование и стаж работы не менее пяти лет, постоянно проживающее на территории соответствующей области, города республиканского значения либо столицы республики не менее трех лет.

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Тэги: КАЗАХСТАН, СЕНАТ, ВЫБОРЫ


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