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Дальнее зарубежье 28.06.2017 10:48

Жители Эстонии опасаются ездить в страны Европы, подвергшиеся атакам террористов - опрос

Жители Эстонии опасаются ездить в страны Европы, где в последнее время имели место террористические атаки, сообщают социологи.

"Почти две трети (. . .) ощущает, что в связи с последними террористическими атаками в Европе неуверенность усилилась", - прокомментировал руководитель социологической службы EMOR Айвар Воог (Aivar Voog) итоги исследования, проведенного фирмой по заказу газеты "Постимеэс" (Postimees).

Согласно обнародованным в среду итогам опроса, 36,3% опрошенных чувствуют себя в этих странах неуверенно, 15,2% жителей Эстонии стараются избегать посещения государств, где происходили нападения террористов. 3,9% отказались от поездок в европейские страны, подвергшиеся террористическим нападениям.

"Больше всего среди них женщин, людей в возрасте 25-50 лет и лиц с высшим образованием", - отметил А.Воог. Он объяснил это тем, что люди этой категории (71,5% от всех опрошенных) путешествуют чаще и лучше осведомлены о происходящем.

Меньше всего (47,7%) опасаются атак террористов молодые люди с начальным и основным образованием.

Интернет-опрос проводился 9-16 июня среди 1300 жителей в возрасте от 15 до 74 лет.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ЕВРОПА, ТЕРАКТЫ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]