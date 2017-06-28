Жители Эстонии опасаются ездить в страны Европы, подвергшиеся атакам террористов - опрос

Жители Эстонии опасаются ездить в страны Европы, где в последнее время имели место террористические атаки, сообщают социологи.

"Почти две трети (. . .) ощущает, что в связи с последними террористическими атаками в Европе неуверенность усилилась", - прокомментировал руководитель социологической службы EMOR Айвар Воог (Aivar Voog) итоги исследования, проведенного фирмой по заказу газеты "Постимеэс" (Postimees).

Согласно обнародованным в среду итогам опроса, 36,3% опрошенных чувствуют себя в этих странах неуверенно, 15,2% жителей Эстонии стараются избегать посещения государств, где происходили нападения террористов. 3,9% отказались от поездок в европейские страны, подвергшиеся террористическим нападениям.

"Больше всего среди них женщин, людей в возрасте 25-50 лет и лиц с высшим образованием", - отметил А.Воог. Он объяснил это тем, что люди этой категории (71,5% от всех опрошенных) путешествуют чаще и лучше осведомлены о происходящем.

Меньше всего (47,7%) опасаются атак террористов молодые люди с начальным и основным образованием.

Интернет-опрос проводился 9-16 июня среди 1300 жителей в возрасте от 15 до 74 лет.