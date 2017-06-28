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Дальнее зарубежье 28.06.2017 14:05

ПАСЕ в очередной раз призывает Белоруссию отменить смертную казнь и приостановить строительство БелАЭС

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по Белоруссии, в которой призвала белорусские власти отменить в стране смертную казнь и приостановить строительство Белорусской АЭС.

"За последние пять лет с принятия прошлой резолюции белорусские власти продемонстрировали открытость и приверженность к диалогу с Советом Европы, Европейским союзом, ОБСЕ и ООН. Ассамблея глубоко сожалеет, что эта позитивная тенденция была подорвана недавней эскалацией преследования демонстрантов в феврале и марте 2017 года", - говорится в резолюции ПАСЕ.

В документе отмечено позитивные изменения в республике, в частности, "выпуск всех политических заключенных и присутствие двух оппозиционных представителей в парламенте, а также принятие правительством первого национального плана действий в области прав человека в Беларуси на 2016-2020 годы".

"Тем не менее, Ассамблея выражает сожаление в связи с отсутствием политической воли для решения неоднократных рекомендаций, сделанных ПАСЕ и многочисленными международными и региональными правозащитными организациями, по приведения национального законодательства в соответствие с международными стандартами в области демократии, верховенства права и прав человека", - отмечено в резолюции.

В частности, ПАСЕ призывает власти Белоруссии гарантировать права граждан на мирные собрания, устранить препятствия для регистрации политических партий и независимых организаций, обеспечить уважение свободы выражения мнений.

Кроме того, в Ассамблее в очередной раз призвали "проявить подлинную политическую волю по вопросу о смертной казни". В ПАСЕ предлагают незамедлительно ввести мораторий на смертную казнь с возможной ее последующей отменой. Также там считают необходимым поощрять общественные дискуссии на тему отмены смертной казни.

Также в резолюции ПАСЕ содержится призыв приостановить строительство Белорусской АЭС "из-за многочисленных нарушений, отсутствия уважения к международным стандартам ядерной безопасности". "Худшим в проекте АЭС в Островце было выбор неустойчивого участка для его строительства", - сказано в документе.

Вместе с тем, в резолюции отмечается необходимость сотрудничества и поддержки европейским сообществом политических реформ в области демократии в Беларуси.

"В зависимости от прогресса в диалоге между Беларусью и Европейским союзом, рассмотрим возможность отмены всех оставшихся санкций против Беларуси, либерализации визового режима и содействия укреплению отношений со Всемирной торговой организацией", - указано в документе.

В завершение в Ассамблее выразили сожаление о том, что из-за применения в Беларуси смертной казни республика не может вернуть себе статус спецприглашенного в ПАСЕ.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПАСЕ, РЕЗОЛЮЦИЯ


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