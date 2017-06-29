В иракском военном командовании заявили о крахе ИГ после крупных успехов армии в Мосуле

Представитель командования операцией по освобождению Мосула генерал Яхья Расул заявил о крахе террористической группировки "Исламское государство" , сообщает в четверг телеканал "Аль-Джазира".

"Их фиктивное государство пало", - заявил он.

Власти Ирака ожидают, что борьба за город завершится в ближайшие дни. Ряд СМИ утверждал, что Мосул полностью освобожден от террористов, однако, по последним данным, очаги сопротивления еще есть.

Ранее правительственным силам Ирака удалось установить контроль над разрушенной ранее террористами соборной мечетью Ан-Нури в Мосуле, где лидер террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади в 2014 году провозгласил "халифат".

Мечеть Ан-Нури располагалась в старом городе Мосула, бои за который велись в последнее время.

Войска Ирака пытаются отбить Мосул у боевиков более восьми месяцев. ИГ считает северную часть города своей столицей в Ираке.