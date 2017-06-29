Портал booking.com прекратил резервацию отелей в Карабахе – МИД Азербайджана

Портал booking.com прекратил резервацию отелей на оккупированных азербайджанских территориях, сообщил официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.
«Функционирующий на территории Нидерландов портал booking.com прекратил резервацию отелей на оккупированных территориях Азербайджана», - отмечается в заявлении Х.Гаджиева.
Он также отметил, что сотрудничество booking.com "с незаконными и криминальными субъектами предпринимательства наносит урон международному имиджу компании".
«Мы еще раз призываем booking.com полностью ликвидировать резервацию отелей на оккупированных территориях Азербайджана и воздерживаться от подобной деятельности в будущем», - отметил Х.Гаджиев.
МИД Азербайджана и министерство культуры и туризма страны будут продолжать предпринимать необходимые шаги в этом направлении.
Как сообщалось ранее, МИД в координации с Минкультуры дал установку посольству Азербайджана в Нидерландах для доведения претензий официального Баку до компании и предотвращения этой незаконной деятельности.
Х.Гаджиев подчеркнул, что бронирование этой компанией отелей на оккупированных территориях Азербайджана в корне противоречит нормам и принципам международного права, а также Уставу и решениям Всемирной организации по туризму и Глобальному этическому кодексу туризма.
По его мнению, подобная деятельность компании также противоречит корпоративной бизнес этике и негативно влияет на ее авторитет.
Ф.Исазаде
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