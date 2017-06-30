Виновные в химатаке в Идлибе должны быть привлечены к ответственности - гендиректор ОЗХО

Гендиректор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю заявил в пятницу о необходимости привлечь к ответственности всех, кто имеет отношение к химатаке в Идлибе.

"Исполнители этой ужасной атаки должны быть привлечены к ответственности за свои преступления", - приводит его слова агентство Ассошиэйтед Пресс.

А.Узюмджю назвал атаку "зверством".

Ранее ОЗХО представила доклад, в котором подтверждалось применение 4 апреля текущего года отравляющего вещества "зарина или на него похожего".

ОЗХО пришла к такому выводу на основе "широкого спектра информации", анализа образцов, взятых у жертв и в окружающей среде, а также свидетельств очевидцев.

При этом в докладе ни на кого не возлагается вина. Он будет далее передан совместному механизму по расследованию, сформированному ООН и ОЗХО, чтобы "установить, кто несет ответственность за атаку" в Хан Шейхуне.

4 апреля в сирийском городе Хан-Шейхун была осуществлена химическая атака, жертвами которой стали почти 100 человек. Большинство западных стран и оппозиция Сирии возложили ответственность за нее на сирийское правительство. В Дамаске обвинения отвергают.

Тем не менее, в ночь на 7 апреля США с помощью крылатых ракет нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат.